Marquinhos: “Questa sconfitta fa molto male”

Il difensore del Brasile Marquinhos, ha parlato così dopo la sconfitta contro l’Argentina: “Per noi giocatori è difficile persino parlare di rammarico. Questa sconfitta fa molto male, soprattutto in un Clásico e per di più in casa. Abbiamo iniziato la partita malissimo, ben al di sotto del nostro livello, mentre loro sono arrivati con sicurezza e con tanto lavoro alle spalle. Hanno giocato in modo intelligente, mentre noi non abbiamo saputo sfruttare le nostre opportunità. La responsabilità non è solo dell’allenatore, ma di tutti noi giocatori. Quello che è successo non deve ripetersi. Ora dobbiamo mantenere la calma, alzare la testa e continuare a lavorare per uscire da questo momento difficile.” Ha poi spento le polemiche legate al ct dei verdeoro: “Nel calcio non esiste una formula magica che garantisca il successo. Non si può dare la colpa soltanto all’allenatore, tutti noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Possiamo e dobbiamo fare meglio per risollevare la situazione. Il nostro gruppo ha margini di miglioramento e dobbiamo essere umili nel riconoscere che in questo momento non siamo al nostro livello migliore. Con calma e consapevolezza, possiamo trovare la strada giusta per rialzarci. Serve assumersi le proprie responsabilità e capire come migliorare. Insieme ne usciremo”

