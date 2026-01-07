Marquinhos: “Non temiamo mai il Marsiglia, abbiamo voglia di vincere tutto”

07/01/2026 | 16:39:21

Marquinhos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la squadra di De Zerbi: “Il Marsiglia non ci spaventa mai, rispettiamo il nostro avversario, chiunque esso sia, ma non abbiamo mai paura. Rispettiamo la nostra filosofia, la nostra voglia di vincere tutto, sappiamo che tutte le partite sono importanti, ogni partita ha la sua storia e anche se il Marsiglia ha faticato un po’ di più nelle ultime partite, tutto può succedere, soprattutto in una finale. Prima di tutto, dobbiamo essere rispettati, fare quello che vogliamo in campo ed è così che raggiungeremo i nostri obiettivi”.

Foto: Instagram PSG

