Marquinhos, ipotesi addio al PSG in caso di proposta dal Qatar

17/02/2026 | 13:00:25

La storia tra Marquinhos e il PSG va avanti, con un contratto in scadenza nel 2028 e un futuro che dovrebbe essere ancora a Parigi. Il brasiliano rimane molto apprezzato sia all’interno del club che tra i suoi ex compagni di squadra. Corteggiato dall’Arabia Saudita per diverse stagioni, non sembra avere intenzione di lasciare Parigi per altre società europee e, con un contratto fino al 2028, prenderebbe in considerazione solo un trasferimento in Qatar, secondo quanto riportato da L’Équipe. Situazione che potrebbe evolversi la prossima estate.

