Marquinhos: “Con l’Uruguay sfida durissima. Cavani è un attaccante micidiale”

Nella notte tra martedì e mercoledì italiane, il match clou delle qualificazioni ai Mondiali in Sud America vedrà la sfida tra Uruguay e Brasile. In casa brasiliana ha commentato la gara in conferenza stampa il difensore del PSG, Marquinhos, che ha parlato anche dell’ex compagno, Edinson Cavani.

Queste le sue parole: “Con l’Uruguay è sempre una sfida dal grande fascino, una partita sempre complicata ma ricca di tanti spunti tecnici. Loro hanno una squadra ricca di talenti e di giocatori di qualità. Cavani è un giocatore decisivo. Dà tantissimo alla sua squadra, sappiamo tutti quanti quanto sia importante per la sua Nazionale ma anche in tutti i club dove ha giocato. Attacca e difende. In campo dà sempre il massimo e in area è un giocatore sempre molto pericoloso. Bisogna essere concentrati al 100% perché al primo errore che commetti lui ne approfitta e ti fa gol”.

Foto: Sito PSG