Marquinhos: “Ci siamo affidati a Chevalier. Sul 2-0 loro si sono abbassati, contro di noi è pericoloso”

13/08/2025 | 23:48:26

Marquinhos ha parlato a Canal + dopo la vittoria nella finale di Supercoppa Europea: “Sono orgoglioso, non abbiamo avuto molta preparazione ma il calcio non è solo fisico, è anche mentale, bisogna essere ben messi tatticamente. Sul 2-0, il Tottenham era molto indietro, ci ha aspettati e questo è pericoloso quando aspetti il PSG così. Abbiamo fatto dei cambi che ci hanno dato qualcosa in più. Gonçalo (Ramos) è entrato molto bene, avevamo bisogno di un numero nove per mettere la palla in rete. Ci siamo affidati a Lucas (Chevalier, ndr), lo conosciamo, è appena arrivato ma era il momento per lui di mettersi in mostra. Siamo molto felici perché ce l’ha fatta. E i nostri rigoristi hanno fatto un ottimo lavoro. Questo è il PSG, bisogna saper reggere la pressione per Lucas. È un portiere di alto livello, ne è capace. Ha fatto il suo dovere, benvenuto a lui con un trofeo! Sono molto felice qui, nessuno ha il posto assicurato, bisogna sempre essere al massimo livello per mantenerlo”.

FOTO: Sito PSG