Marquinhos: “Champions leggendaria. Puntiamo alle tre di fila del Real? Ora testa ai Mondiali”

30/05/2026 | 21:57:59

Marquinhos ha parlato a Sky: “Seconda Champions? Leggendaria. Abbiamo cominciato con difficoltà, il mister ha saputo gestire nel modo migliore. Abbiamo una bellissima squadra e possiamo fare ancora grandi cose. Abbiamo vissuto tante volte già in finale. Abbiamo un portiere che sa cosa fa e lo stesso vale per i tiratori, eravamo tranquilli. Puntare alle tre di fila del Real? Vedremo, ora la testa va ai Mondiali”.

foto x uefa