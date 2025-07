Marquinhos carica il PSG: “Conosciamo l’importanza di questa partita, vogliamo vincere”

Intervenuto alla vigilia della finale del Mondiale per Club, Marquinhos ha espresso consapevolezza riguardo l’importanza del match: “Sappiamo l’importanza di questa partita, è un’occasione d’oro per arrivare a vincere una competizione che si svolge solo ogni quattro anni e non sappiamo dove saremo tra quattro anni. Ci siamo divertiti, è diversa dalla Champions League e se dovessimo vincere sarebbe davvero una stagione perfetta, molto difficile da ripetere”.

Foto: x PSG