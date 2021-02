Marquinhos: “A Marsiglia festeggiano le sconfitte del PSG? Lo facevo anch’io coi rivali del Palmeiras”

Marquinhos ha parlato della rivalità fra PSG e Marsiglia in un’intervista a So Foot: “Celebrare le sconfitte del club rivale fa parte del folklore del calcio. Quando ero più giovane, io stesso celebravo i fallimenti di Palmeiras tanto quanto alcune delle vittorie del Corinthians. Quando la tua squadra non può vincere, tutto ciò che devi fare è pregare che nemmeno il tuo rivale lo faccia. Per ora, il Marsiglia è l’unico club francese ad aver vinto una Champions League, e i suoi tifosi si sono aggrappati a questo. La loro celebrazione è stata più sollievo che gioia… “.