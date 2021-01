Marotta:”Nessun allarme, andremo avanti con continuità e stabilità”

MarpttaGiuseppeGiuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, presentatosi ai microfoni di Sky Sport nel prepartita dell’attesissima sfida contro la Juventus, ha chiarito la situazione sulla possibile cessione del club:

“Posso tranquillizzare tutti, l’Inter andrà avanti in continuità e stabilità. Tutti i miei colleghi si stanno adoperando al fine di garantire tranquillità al parco giocatori e ai dipendenti. Non siamo in una situazione di allarme, la proprietà sta facendo valutazioni che competono a loro e su cui non posso esprimere un parere concreto. Sanno valutare cosa è stata, cosa è e e cosa sarà l’Inter”.

Foto: sito Inter