Marotta: “Vogliamo tornare a vincere un trofeo, è nel nostro DNA”

Intervenuto in diretta ai microfoni di RAI Sport nel pre-partita di Napoli-Inter, il dg nerazzurro, Beppe Marotta, ha ricordato il trionfo del 2011: “La voglia di vincere è nel DNA di questa società, come dimostra l’anno straordinario del Triplete. Anche oggi vorremo essere Inter. La ripresa? Tutto il calcio si è impegnato, sia quelli che erano fuori, come Gravina e Dal Pino, che ai tecnici e ai giocatori per la grande professionalità. Oggi è difficile capire come incideranno i carichi di lavoro, però sicuramente vogliamo fare bene.”

Foto: sito ufficiale FC Inter