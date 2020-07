Marotta: “Vogliamo prorogare la permanenza di Sanchez. Rinnovo di Lautaro con calma. Chiesa è della Fiorentina”

L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato di mercato e non solo ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Conte? Il futuro dell’Inter è quello di affrontare una nuova stagione con la certezza di andare in Champions, anche se c’è la situazione di Roma e Napoli che potrebbero vincere le rispettive Coppe. E’ un motivo d’orgoglio aver centrato virtualmente l’obiettivo, l’asticella si alzerà nuovamente con intenti positivi per cercare di colmare il gap. Sanchez? Abbiamo avuto dei contatti con lo United per capire se possiamo prorogare la sua permanenza dopo lo spareggio col Getafe. Rinnovo di Lautaro? L’operazione rinnovo tocca diversi giocatori a fine stagione, soprattutto i giovani con i quali vogliamo legarci a lungo, compreso Lautaro. Lo facciamo con calma e tranquillità, c’è un rapporto fiduciario, lui è contento di indossare questa maglia e al momento opportuno valuteremo il suo futuro. Chiesa è un giocatore della Fiorentina oggi, forse lo sarà anche l’anno prossimo: dipenderà da loro. Di sicuro non ci sono stati approcci, nessuna negoziazione. Rispettiamo la Fiorentina e diamo grandi meriti al ragazzo”

FOTO: Youtube Inter