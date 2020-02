Marotta: “Vogliamo la Coppa Italia, ora all’Inter c’è un modello vincente”

Queste le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia contro il Napoli: “Vogliamo dare il meglio in tutte le competizioni in cui partecipiamo, vogliamo arrivare in fondo in Coppa Italia. L’Inter deve partecipare per vincere. Abbiamo svolto un cammino importante finora, quello che era l’obiettivo, crescere e creare un modello vincente, cosa riuscita con Conte. Per arrivare fino in fondo? Serve essere umili e lavorare tanto, dobbiamo applicarci sempre di più e curare i particolari. Spogliatoio compatto? E’ importante che questo ci sia, anche grazie alla solidità dell’allenatore. Abbiamo posto dei correttivi e oggi è stato svolto un grande lavoro, inculcando un senso di appartenenza da parte dell’allenatore”, ha chiuso Marotta.

Foto: sito ufficiale Inter