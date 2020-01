Marotta: “Vidal è un nostro obiettivo, ma a gennaio gli affari più importanti si concludono alla fine”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato nerazzurro a margine dell’evento organizzato dalla Panini per la presentazione dell’album 2019/20: “In questo momento le voci sono tante, si potrebbero fare diversi nomi. Sicuramente siamo operativi, lavoriamo con costanza. È giusto fare qualcosa perché per l’Inter, questo è un momento importante. Vidal? È uno degli obiettivi. Le cose più importanti a gennaio si concludono alla fine. Per migliorare la nostra rosa servirà centrare obiettivi importanti che, in quanto tali, ci faranno incontrare delle difficoltà“.

Foto: sito Inter