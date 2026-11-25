Marotta: “Varela non piace solo a noi. I rinnovi? Tutti vogliono proseguire con noi, li porteremo a termine”

25/11/2026 | 20:26:19

Le parole di Beppe Marotta a Sky: “Varela? Non è un giocatore che piace solo a noi, la distanza da Monza è breve quindi mi sembra giusto mandare i miei direttori sportivi a vedere le partite. I rinnovi? Abbiamo a che fare con professionisti e ragazzi legati a questi colori, sono molto seri e tutti vogliono proseguire con noi. Ci sono tutti i presupposti, pur affrontando con calma queste situazioni, li porteremo tutti a risultato positivo. Sono dinamiche che non è che capitano solo all’Inter, in tutte le squadre si parla di rinnovi in questo periodi”.

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