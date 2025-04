Marotta: “Triplete? Nello sport bisogna essere ambiziosi”

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Prime Video, prima della gara contro il Bayern Monaco.

Queste le sue parole: “Andrebbe ripagato con il superamento del turno. Dai tifosi abbiamo bisogno di uno straordinario supporto”.

C’è molta unità, che porta a non parlare del futuro: “Il nostro è un bel gruppo, con valori importanti tra cui il senso di appartenenza. Stasera giocheranno fino a che non saranno sfiniti, per regalare a loro stessi e alla società un grandissimo traguardo”.

In caso di semifinale, che regalo vorrebbe?

“Se si arriva in semifinale e si vede lo striscione dell’ultimo chilometro, ci sarebbe il sogno della finale e di vincerla. E’ un sogno, che speriamo di realizzare. Mi accontento di poco…nello sport bisogna essere ambiziosi”.

Foto: sito Inter