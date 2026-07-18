Marotta: “Tourneé a Perth? Vogliamo espandere il marchio Inter anche in Australia”

18/07/2026 | 15:50:28

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a SBS Italian, soffermandosi sulla tourneé dei nerazzurri in Australia a Perth.

Le sue parole: “Una presenza, quella dell’Inter in Australia, che non parte da zero. Il club conta infatti due Inter Academy che coinvolgono centinaia di bambini e adolescenti, e quattro Inter Club, con una presenza particolarmente forte proprio a Perth. L’obiettivo è divulgare il nostro marchio, la nostra storia e i nostri valori, ma nello stesso tempo avvicinarci a coloro che sono il cuore pulsante del nostro club: i nostri tifosi”.

Un’occasione che permetterà a Marotta anche di festeggiare i suoi 50 anni all’interno del mondo del calcio: “L’occasione di essere a Perth forse è unica e deve essere sfruttata da parte nostra nel migliore dei modi, anche come forma di riconoscenza verso coloro che negli anni hanno riposto in noi tanta fiducia”.

Foto: sito Inter