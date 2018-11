Marotta è tornato in Italia: ora è countdown Inter

Beppe Marotta all’Inter ora è chiaro per tutti, anche per chi aveva smentito (tanto per smentire, senza alcun tipo di riscontro) la semplice ipotesi Inter nei primi giorni di ottobre. “All’Inter non interessa”, questa era stata la sentenza, ora c’è quasi uno speciale al giorno (troppo facile). Nel frattempo Marotta stamattina è tornato dalla Cina dopo aver incontrato la famiglia Zhang per gli ultimi dettagli relativa al suo ruolo di amministratore delegato. Contratto triennale, anche questo un passaggio chiarissimo già il 2 ottobre. Marotta di nuovo in Italia appena in tempo per l’Incontro in Lega, mentre siamo entrati in pieno countdown Inter. Ancora un po’ di pazienza…

Foto: Eurosport