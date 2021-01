Marotta: “Tifosi, tranquilli sul futuro Inter. La proprietà è solida”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Dazn pochi minuti prima della sfida con la Roma. “Vorrei tranquillizzare i nostri tifosi, la proprietà è solida, sono molto positivo per il nostro futuro. L’iniziativa dell’agente di Eriksen? Adempiremo senza alcun problema. Il mercato? Operazioni fattibili a certe condizioni non ce ne sono, quindi stiamo valutando attentamente la conferma totale di questo gruppo”. Un po’ la conferma di quanto avevamo detto ieri: su Pinamonti c’è forte il Benevento ma serve il via libera di Conte.

Foto: Youtube Inter