Marotta sull’inchiesta ultras: “Inter parte lesa, abbiamo garantito la massima collaborazione alla magistratura”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha così parlato dell’inchiesta ultras: “Innanzitutto vorrei tranquillizzare tutti i nostri tifosi – sottolinea Marotta a Sky Sport nel pre partita -, come i magistrati hanno dichiarato nel corso della conferenza stampa noi siamo parte lesa. Nello stesso tempo abbiamo garantito la massima collaborazione alla magistratura e siamo a totale disposizione. Lo eravamo prima e lo siamo a maggiormente oggi. Attraverso i nostri legali saremo sempre presenti”.

“Oltretutto l’Inter ha una struttura, una direzione di sicurezza che è affidata a un ex funzionario di ordine pubblico, che applica dei protocolli molto rigidi, dei regolamenti molto stringenti. È chiaro che queste cose noi vogliamo sempre farle applicare, ma ci sono fenomeni che sono fuori dal perimetro istituzionale e aziendale”.

“Siamo tutti uomini di esperienza e quelli che hanno meno esperienza devono trovare in noi dei punti di riferimento, sapendo che l’Inter è una società integerrima, una società che agisce in modo molto trasparente. Questi sono i presupposti per non temere nulla, per concentrarsi su questa partita, confidando che la magistratura possa fare il suo lavoro per arrivare a una fine e allontanare questo fenomeno di criminalità dallo stadio”.