Marotta sulla fascia da capitano: “Non la può indossare chi non ha amore per il club”

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, durante il suo intervento al CONI per la presentazione del libro “Società sportiva 2030”, è tornato a parlare dell’importanza e della centralità nello spogliatoio della fascia di capitano, tolta dal braccio di Milan Skriniar dopo le recenti vicende di mercato: “Dentro la fascia di capitano ci sono valori che devono essere recepiti da chi la indossa. Chi non riesce a recepire il senso di appartenenza e l’amore verso il club non può ambire a essere candidato a indossarla”.

Foto: Twitter Inter