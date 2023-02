Marotta sui rinnovi: “Tutti lo meriterebbero, ma dobbiamo stabilire la linea guida da seguire”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha così parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio dalla sfida contro il Porto: “Il 2010 è un anno straordinario che resterà nella storia del club. Noi abbiamo l’obbligo di cercare di raggiungere la vetta più alta possibile. Stasera è un test importante con una squadra temibile, daremo il nostro meglio. Il romanticismo prevale in questi momenti, il pensiero non va all’aspetto economico ma ai ragazzi e ai tifosi: speriamo si possa regalare una bella serata che coincida con la prima parte del superamento del turno. Diciamo che mi farebbe lavorare più tranquillo”.

Infine, sul tema rinnovi: “Lukaku? Tutti meriterebbero un rinnovo, purtroppo il cuore non c’entra, bisogna razionalizzare e stabilire la linea guida da seguire. Lo faremo con calma nei prossimi mesi”.

Foto: twitter Inter