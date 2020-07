Marotta su Tonali: “Abbiamo ottimi rapporti con Cellino, ma per ora nessun confronto”

Intervistato da DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Brescia, il dg nerazzurro Beppe Marotta ha così parlato: “Per Sanchez e Moses abbiamo raggiunto accordi in extremis per averli a disposizione con una logica differente, ma almeno fino alla gara spareggio col Getafe. Questa è un’anomalia, è impensabile che si possa giocare una competizione come l’Europa League senza giocatori tesserati per questa stagione. Tonali? Non piace solo a me, ma a tantissimi italiani che sono esperti di calcio e oggi col Brescia non ci siamo ancora relazionati nonostante i rapporti con Cellino siano ottimali.”

Foto: screenshot YouTube