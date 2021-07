Marotta su Nandez: “Giocatore di tutto rispetto”

Pochi minuti prima dell’amichevole con il Lugano, Beppe Marotta , ad dell’ Inter , ha fatto il punto della situazione del club nerazzurro in ottica mercato ai microfoni di Sky Sport.

Su Nandez: “Nandez è un giocatore di tutto rispetto, ma non abbiamo avviato una trattativa col Cagliari. Stiamo valutando al nostro interno i passi da compiere ma sicuramente in questo momento non vedo all’orizzonte una trattativa molto veloce. Siamo concentrati a valutare tutte le opportunità senza avere la fretta di chiudere operazioni. Siamo nella fase valutativa, giusto che Inzaghi possa fare le sue valutazioni dopo aver preso contatto con la rosa a disposizione”.