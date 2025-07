Marotta su Lookman: “Non nascondo che sia un elemento importante. Abbiamo un ottimo rapporto con la famiglia Percassi”

28/07/2025 | 14:51:04

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha fatto il punto sul mercato nerazzurro, sottolineando i passi già compiuti e gli obiettivi futuri: “Il primo risultato è stato trattenere i giocatori che hanno reso la squadra competitiva. Questo è già un segnale importante: abbiamo campioni affermati e giovani promettenti in rosa.” Il dirigente ha poi aggiunto: “La seconda fase del mercato è stata pensata per rinnovare il progetto tecnico: vogliamo ringiovanire la squadra e puntare su profili interessanti.” Tra i nomi seguiti spicca quello di Lookman: “È un giocatore che stimiamo molto. È seguito da tanti club, ma oggi è ancora un calciatore dell’Atalanta. Ne ho parlato anche con Percassi: abbiamo un buon rapporto, non abbiamo timore a chiedere i giocatori forti. Lookman è nel mirino mio, dell’allenatore e di Ausilio.”

Foto: Atalanta Instagram