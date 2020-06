Marotta su Hakimi: “Ammetto, siamo in fase avanzata”

Intervistato da SKY Sport, Beppe Marotta, dg dell’Inter, ha parlato della trattativa per Achraf Hakimi: “L’obiettivo della società è quello di continuare a fare investimenti nell’area sportiva, acquisendo giocatori importanti. Non nascondo che siamo in una fase avanzata della trattativa, ma ci tengo a sottolineare che deve esserci grande rispetto per l’attuale squadra. Per il futuro c’è l’intenzione di alzare l’asticella. Il nostro direttore sportivo Ausilio ha svolto un ottimo lavoro. La trattativa va conclusa ma siamo ottimisti. Domani sarà una giornata importante, vedremo come definire la situazione.” Come vi abbiamo raccontato, l’Inter spera di chiudere l’operazione nella giornata di domani, per poi portare il ragazzo a Milano per le visite.