Marotta su Dybala: “Rappresenta e rappresentava un’opportunità. Resta l’affetto, ma siamo a posto nel reparto offensivo”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione Marotta ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala. Su Dybala il dirigente ha risposto cosi: “Dybala fa parte di quella serie di calciatori svincolati ed è la prima volta che, nella mia carriera, tanti calciatori di tale livello sono ancora fermi e senza squadra: è la dimostrazione di un calcio che si sta trasformando. Rappresenta, rappresentava una opportunità, ma non possiamo dimenticarci che davanti abbiamo giocatori di grande livello. Rimane il rispetto per un giocatore a cui mi lega un particolare affetto”.

Foto: Inter Twitter