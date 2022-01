Marotta su Dybala: “Monitoriamo le opportunità, ma in attacco siamo a posto”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Dazn prima della gara contro l’Atalanta, analizzando la situazione Dybala.

Queste le sue parole: “Situazione Dybala? Quando un giocatore come Dybala si avvicina allo svincolo è normale che venga accostato ad altri club. In attacco però siamo a posto. Monitoriamo sempre le opportunità di mercato, però nel reparto offensivo siamo soddisfatti ed è giusto portare rispetto ai nostri attaccanti. Di loro Inzaghi è molto contento”.

Crede che un certo status sia passato dalla Juventus all’Inter?

“Penso che più che altro sia cambiato l’approccio con la vittoria. Aver vinto un campionato e una Supercoppa, fa sì che gli obiettivi vengano vissuti in modo più intenso e serve come biglietto da visita per i giocatori che vogliono venire qui”.

Foto: Twitter Inter