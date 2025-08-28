Marotta: “Stiamo attendendo la decisione di Taremi. Calhanoglu è il presente e futuro dell’Inter”

28/08/2025 | 21:25:59

Beppe Marotta ha parlato anche a TRT Sports dopo i sorteggi di Champions League: “È un girone impegnativo, ma lo sono tutti i gironi della Champions con la nuova formula. L’importante è affrontare le avversarie nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche. Taremi? Lui deve decidere cosa fare. Siamo in attesa della sua decisione. Calhanoglu? Bilancio positivo? Assolutamente si. È stato un’esperienza bellissima con noi. Grazie al suo apporto e la sua esperienza abbiamo fatto 4 anni splendidi e continueremo a farlo perché quest’anno sarà importante il suo apporto. Calhanoglu è un giocatore importante, presente e futuro dell’Inter”.

FOTO: Sito Inter