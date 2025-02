Marotta: “Stiamo allestendo la formazione U23 dell’Inter”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, interviene in conferenza stampa dopo l’assemblea degli azionisti tenutasi oggi a San Siro: “Posso dirlo ufficialmente, per la prima volta, che stiamo allestendo il modello dell’Under 23, a cui daremo successivamente un nome preciso. Presenteremo la domanda in Federazione e credo non ci saranno problemi, credo dal 25/26 avremo la seconda squadra. In linea di massima giocheremo a Monza, la stiamo allestendo insieme ad Ausilio, Baccin, Zanetti e io: stiamo valutando tutto, siamo alle ipotesi e non posso dire altro al momento”.

Foto: sito inter