Marotta: “Stasera esame di maturità. Rispettiamo il Barça, ma vogliamo giocarcela. Su Lukaku…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell‘Inter, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Barcellona: “E’ un motivo di grande orgoglio essere in uno stadio così, ma soprattutto partecipare alla competizione più importante al mondo. C’è grande rispetto verso questa squadra ma non vogliamo fare la figura di coloro i quali sono remissivi, vogliamo giocarcela fino in fondo anche con la presenza di Messi che va ad aggiungere tantissima qualità a quello che potrebbe essere senza di lui. Lukaku? Dispiaca soprattutto perché ormai le partite valgono quasi 100 minuti e le alternative dalla panchina sono importanti. Il ragazzo ha un affaticamento muscolare ed è stato fermato in via precauzionale perché abbiamo impegni ravvicinati altrettanto importanti e vogliamo recuperarlo il più in fretta possibile. Questo è sicuramente un esame di maturità per loro che li può fare migliorare dal punto di vista agonistico e dal punto di vista tecnico-tattico. Vogliamo una risposta per la prestazione che sapremo dare però sono convinto che faremo una bella gara. Sono fiducioso per il futuro e step by step possiamo toglierci grandi soddisfazioni”, ha chiuso Marotta.

Foto: sito ufficiale Inter