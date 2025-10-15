Marotta: “Stagione scorsa intensa ed emozionante, ora vogliamo regalare nuovi trofei ai tifosi”

15/10/2025 | 16:41:11

Il presidente dell‘Inter Beppe Marotta ha commentato ai canali ufficiali del club anche la scorsa annata: “La stagione che ci lasciamo alle spalle è stata intensa ed emozionante. La nostra Prima Squadra ha dimostrato orgoglio, carattere e spirito di sacrificio, garantendo una performance di alto livello in tutte le competizioni: secondo posto in Serie A, finale di Champions League, semifinale di Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana. Questi risultati sono la prova della qualità della nostra squadra, dello spirito competitivo che la contraddistingue. La mancata vittoria di un trofeo deve essere per tutti noi un incitamento a lavorare con ancora più determinazione e umiltà, per tornare presto a regalare nuove gioie ai nostri tifosi”.

FOTO: Sito Inter