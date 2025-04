Marotta: “Stagione già positiva, sia sul lato sportivo che su quello economico”

Giuseppe Marotta, presidente dell‘Inter, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Bayern Monaco.

Queste le sue parole: “Tanti dei nostri sono abituati a vivere partite di questa caratura, ma il Bayern è fatto di campioni e non possiamo sottovalutarli. Ci vogliono determinazione e motivazione come se fossimo 0-0”.

Sperate nell’effetto San Siro? “L’apporto dei nostri tifosi sarà di grande aiuto per un obiettivo straordinario che tutti insieme vogliamo raggiungere”.

La compattezza può fare la differenza?

“Sì, è stata una delle nostre peculiarità. Oggi tutte le squadre giocano per fare gol e vincere, caratteristiche subentrato da qualche anno mentre prima si difendeva fino in fondo gli 1-0. Lo spettacolo è sempre più bello, mi auguro sia una bella serata e che ci possa vedere vincitori”.

Sui titoli: “Il piano è definito al di là dell’esito della stagione, che comunque vogliamo concludere nel migliore dei modi. Già ora però è soddisfacente sia sul lato sportivo che per la tranquillità economica. Questo ci permette di pensare a investimenti mirati su profili ben delineati sapendo che dobbiamo mantenere lo zoccolo duro di italiani e ringiovanire la rosa”.

Anche gli stranieri sentono questa squadra.

“Sì, ma gli italiani servono per trasmettere la cultura. A volte in campionato giochi su campi che a molti sono sconosciuti ma hanno insidie. E lo straniero spesso non è abituato a vivere la pressione che c’è da noi”.

Cosa intendete con giovani o meno giovani?

“Vedo che anche dall’estero ormai comprano giocatori che mediamente hanno 19-20 anni… Però per un giovanissimo puoi trovare anche un Muller del Bayern che rappresenta l’opposto. Giovani dentro e motivati dentro, il calcio è anche dispendio di energie fisiche che forse qualche anno fa non c’era”.

Foto: sito Inter