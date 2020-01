Marotta: “Spinazzola-Politano? Mercato fatto di opportunità. Su Eriksen, Vidal e Giroud…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dalla partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni: “Lo scambio Spinazzola-Politano? Sono ipotesi alle quali assistiamo e con le quali conviviamo in questa finestra di mercato fatta di opportunità e a noi sta coglierle per far crescere un gruppo che ci ha dato soddisfazioni in termini di risultati. Eriksen, Giroud e Vidal? Al di là del sogno dei tifosi c’è l’idea che i dirigenti di un grande club devono sempre puntare in alto anche se poi non si raggiungono gli obiettivi. Si fa con trasparenza e si deve cercare sempre fare il massimo nel momento della campagna acquisti e sulle cessioni, naturalmente”.

Foto: sito ufficiale Inter