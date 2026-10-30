Marotta spiega la svolta del nuovo stadio: “San Siro non risponde più ai requisiti moderni”

30/10/2026 | 11:21:18

Il futuro dell’Inter passa anche dalle infrastrutture. Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di The Athletic per parlare del progetto del nuovo impianto destinato a ospitare le partite di Inter e Milan, il Generali Stadium. Un passaggio strategico per la crescita del club, chiamato a ridurre il divario economico con le principali realtà europee senza dimenticare il valore storico di San Siro. Il numero uno nerazzurro ha evidenziato proprio la distanza tra i ricavi generati dall’attuale impianto milanese e quelli di alcuni dei più importanti stadi europei: “Per certi versi, sebbene San Siro rappresenti un serbatoio di memoria storica, non risponde più ai requisiti di uno stadio moderno né alle aspettative dei tifosi. Basti pensare che, stando ai dati attuali, il Real Madrid genera circa 250 milioni di euro l’anno dal Bernabéu, mentre noi, con San Siro, siamo poco sotto i 100 milioni. Oltre a essere un patrimonio per il club, lo stadio è anche una fonte di ricavi”. Marotta ha poi sottolineato le conseguenze di questo divario: “Al momento, esiste un divario fin troppo ampio tra noi, in Italia, e alcuni dei nostri club rivali in Europa; ciò incide sulla nostra competitività e ci pone, indubbiamente, in una situazione molto difficile”. Nel corso dell’intervista, il presidente dell’Inter ha riconosciuto anche il peso degli ostacoli burocratici che hanno spesso rallentato la realizzazione di nuove infrastrutture in Italia. In questo senso, Marotta ha attribuito un ruolo importante alla proprietà nerazzurra: “In Italia, dove esistono notevoli ostacoli burocratici all’avvio di progetti di questo tipo, ciò è stato possibile anche grazie all’arrivo e alla tenacia di Oaktree. La loro tenacia ha forse abbattuto alcune delle barriere burocratiche che, nel nostro Paese, rappresentavano purtroppo un grosso ostacolo, difficile da superare. Oggi siamo decisamente in una fase di crescita”. Il messaggio del dirigente è chiaro: il nuovo stadio non rappresenta soltanto un cambiamento strutturale, ma una leva fondamentale per aumentare i ricavi, rafforzare la competitività internazionale e accompagnare l’Inter verso una nuova fase della propria storia.

Foto: x Inter