Marotta: “Spero che Juve-Inter sia uno spot per il calcio italiano”. Poi il commento sul suo passato in bianconero

13/09/2025 | 17:49:46

A margine della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter, Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole: “Con Chivu siamo sempre in contatto, non ha bisogno di miei suggerimenti. Ha giocato tante di queste partite. Spero che sia uno spot per il nostro calcio in termini di spettacolarità”. Sul suo passato alla Juve: “Le mie esperienze mi hanno arricchito, e non posso dimenticare il periodo alla Juve. Ora sono presidente dell’Inter, Inter che amo, colori che amo. È un inizio difficoltoso, ma dobbiamo assolutamente prendere la giusta rotta per i nostri fantastici tifosi”.

Foto: X Inter

