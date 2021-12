Beppe Marotta, ad dell’Inter, a margine dell’evento Gazzetta Awards, ha parlato del momento dei nerazzurri alla stampa presente: “Siamo contenti ma è ancora lunga, godiamoci questo momento. Sorteggio? Ci siamo rimasti male, quello è sicuro. Poi non mi addentro più di tanto perché rispettiamo le regole ma l’amarezza è profonda. Ricorso? No, non ci abbiamo pensato”. Foto: sito Inter