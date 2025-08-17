Marotta: “Sintonia con Oaktree aumentata. Io azionista? Credo nel progetto, ho messo le mie finanze in questa impresa”

17/08/2025 | 10:46:39

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha confermato a La Gazzetta dello sport di essere diventato azionista dei nerazzurri: “La sintonia con Oaktree nel corso della stagione è aumentata, grazie alla reciproca conoscenza. Sono felice che mi abbiano offerto la possibilità di investire con loro sull’Inter. È l’ennesima testimonianza di quanto, sia io sia loro, crediamo in uno sviluppo sostenibile e duraturo per i colori nerazzurri. Come investimento, comporta dei rischi, ma ho piena fiducia nelle donne e negli uomini che lavorano all’Inter: insieme possiamo fare un grande percorso. Ci credo talmente da aver messo un po’ delle mie finanze personali in questa impresa”.

Foto: twitter Inter