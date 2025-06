Marotta: “Siamo un club forte, sapremo superare anche questo momento imprevisto”

04/06/2025 | 17:10:57

All’uscita del funerale dell’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha così parlato ai media presenti: “Siamo un’Inter forte. Sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni”.

Foto: sito Inter