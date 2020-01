Marotta: “Siamo molto attivi sul mercato, l’asticella è alta. Eriksen? Ecco la situazione”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell‘Inter, ha parlato anche di mercato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Vidal? Abbiamo diversi contatti con agenti e società per cercare di aumentare il livello qualitativo di questo gruppo che sta viaggiando al massimo. Non abbiamo ancora concluso nulla, vogliamo fare tutto con molta cautela perché dobbiamo tenere l’asticella degli obiettivi molto alta, anche se poi non si dovesse chiudere nulla. Siamo in piena attività, non faccio nomi ma dico che siamo molto attivi. In questo momento cerchiamo un centrocampista e un esterno, poi se i giocatori decidono di andare via proveremo ad accontentarli. Ma per adesso non abbiamo pressioni in tal senso. Eriksen? Molto spesso all’Inter vengono accostati nomi importanti. Da un lato ci lusinga, ma devo dire che con il Tottenham non abbiamo avuto contatti. Lui va in scadenza a giugno, è un ottimo giocatore ma la corsa è di tante squadre come è normale per i giocatori importanti. Non sono qui a dire che avviamo trattative, ma semplicemente dico che è un giocatore interessante. Godin? Le competizioni sono tante, sono tre. Tutti i giocatori della rosa sono chiamati a dover rispondere. L’allenatore sceglie i migliori in base a performance e stato di forma. Ci stiamo muovendo sul mercato con interesse proprio perché la rosa è ridotta. Credo che più che di titolari bisogna parlare di co-titolari”, ha concluso Marotta.

Foto: sito ufficiale Inter