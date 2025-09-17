Marotta: “Siamo la squadra che meglio rappresenta il calcio italiano in Champions” Su San Siro…
Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro l’Ajax.
Queste le sue parole: “Le sensazioni sono quelle di arrivare con un pizzico di orgoglio, l’Inter è la società italiana che meglio rappresenta il nostro calcio in Europa. È la settima edizione consecutiva in cui siamo presenti, e questo, permettetemi, è motivo di grande orgoglio. Poi chiaro, si ricomincia una competizione strana se pensate che nella scorsa stagione nella regular season il PSG al 70esimo era eliminata, poi è andata ai play off e ha vinto il titolo. Questo dimostra come tutte le partite rappresentano un’importanza notevole. Oggi approcciamo alla gara in questo stadio con la consapevolezza di essere competitivi, ma con rispetto degli avversari”.
Su San Siro: “È un passaggio importante come importante è avere uno stadio che corrisponde ai requisiti di modernità come questo stadio che pur essendo datato, è da trent’anni che c’è ma avete visto quali comfort e comodità offre. In Italia siamo ancora ai fanalini di coda, bisogna adeguarsi, quindi l’asset stadio rappresenta per tutti i club italiani un valore patrimoniale non da poco, oltre che una casa confortevole per i tifosi. La giunta ha approvato e attendiamo il consulto del Consiglio comunale della prossima settimana, quello sarà l’ultimo atto e speriamo bene”.
