Marotta: “Siamo la squadra che meglio rappresenta il calcio italiano in Champions” Su San Siro…

17/09/2025 | 20:36:02

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro l’Ajax.

Queste le sue parole: “Le sensazioni sono quelle di arrivare con un pizzico di orgoglio, l’Inter è la società italiana che meglio rappresenta il nostro calcio in Europa. È la settima edizione consecutiva in cui siamo presenti, e questo, permettetemi, è motivo di grande orgoglio. Poi chiaro, si ricomincia una competizione strana se pensate che nella scorsa stagione nella regular season il PSG al 70esimo era eliminata, poi è andata ai play off e ha vinto il titolo. Questo dimostra come tutte le partite rappresentano un’importanza notevole. Oggi approcciamo alla gara in questo stadio con la consapevolezza di essere competitivi, ma con rispetto degli avversari”.