Marotta: “Siamo in grande difficoltà, un risultato positivo aiuterebbe a risolvere i problemi”

L’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato prima della sfida contro il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo giocare sempre per vincere. Siamo in un momento di grande difficoltà: serve convinzione dei propri mezzi e facendo squadra dentro e fuori. Un risultato positivo aiuterebbe a risolvere le problematiche.

Non voglio cercare alibi, ma questa stagione è molto difficile e anomala per gli impegni ravvicinati e lo stress delle tante competizioni.

Una cosa è la Champions, un’altra il campionato: e ci sono tante squadra vicine. Siamo a 30 giornate dalla fine, è azzardato dare giudizi oggi. Le prestazioni devono essere convincenti, ma Conte sta facendo una buona opera.

Troppi gol subiti? L’anno scorso siamo stati la seconda miglior difesa, oggi siamo il miglior attacco con il Sassuolo: va rimarcata la facilità con la quale gli avversari fanno gol, ma ci sono stati tanti errori dei singoli evidenti e diversi rigori contro. Non è un rimprovero, ma va messa maggiore attenzione perché le statistiche sono impietose. Il mister cercherà i giusti accorgimenti e deve risposte a se stesso, come sta già dando”.

