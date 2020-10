Marotta: “Siamo fiduciosi per il nostro cammino. Oggi il grande assente è il pubblico”

L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, nel pre partita contro il Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Questo derby arriva in un periodo particolarmente difficile sia per il Covid che per i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Non cerchiamo nessuna scusa però. Il derby nella storia del calcio ha sempre avuto un sapore particolare. Oggi il grande assente è il pubblico. Periodo? Tutte le società sono in difficoltà, lo scenario economico è molto difficile, abbiamo costi fissi ma introiti che non possiamo prevedere. Siamo fiduciosi di poter fare un buon cammino. Mercoledì inizieremo la Champions League e abbiamo una caratteristica in più: la continuità.”

Foto: inter youtube