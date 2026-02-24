Marotta: “Siamo fiduciosi nel poter ribaltare la sconfitta di andata. Simeone? Fake News”

24/02/2026 | 20:33:17

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky prima della gara contro il Bodo/Glimt.

Queste le sue parole: “Credo che tutte le imprese sono possibili nello sport, il loro margine di vantaggio è importante ma non irrimediabile. Sono fiducioso, rispetto per gli avversari ma non dobbiamo avere paura e dare il massimo”.

Ronaldo può far scattare l’effetto emulazione? “Certamente, il fatto di emularlo sarebbe sufficiente per dare tanta grinta ai nostri giovani”.

Le voci su Simeone? “Definiamola una fake news, assolutamente. Non c’è neanche da parlarne, stiamo straordinariamente contenti. Siamo stati anche fortunati, ma la fortuna è una circostanza favorevole. Nella sostanza Chivu sta dimostrando con i fatti di essere all’altezza di allenare l’Inter”.

+Quanto vale dal punto di vista economico? “Dal punto di vista economico è importante, ma non rilevante. Oggi l’appuntamento è sportivo e gratifica la storia dell’Inter, vogliamo onorarla nel migliore dei modi. Poi se dovessimo mancare questo appuntamento andremo a rimediare in corsa l’aspetto bilancistico, ma non è un problema”.

Foto: sito Inter