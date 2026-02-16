Marotta: “Si è sempre simulato nel calcio. Ricordate Cuadrado nel 2021? Quel rigore valse la Champions alla Juve”

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato in conferenza stampa al consiglio Federale.

Queste le sue parole: “Cosa pensa delle parole di Saviano? “C’è dispiacere, umano. Non so neanche chi sia Saviano, né che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza, ha fatto dichiarazioni che saranno all’attenzione dei nostri avvocati”. Ha salutato Chiellini? “Beh, salutare è il minimo. È stato un mio giocatore, è un dirigente giovane e inesperto, non sta a me commentare quello che è successo nel post partita e fare un’analisi”.

Ha l’impressione che, quando riguardi l’Inter, ci sia più attenzione? “Perché negli ultimi anni è la squadra più vincente. Se parliamo di simulazioni, voglio ricordare Juventus-Inter del 2021, un rigore a favore della Juventus su palese simulazione di Cuadrado, con arbitro Calvarese. Successivamente sia l’arbitro che gli organi tecnici acclararono che si trattò di palese simulazione e con quella vittoria la Juventus ottenne una qualificazione alla Champions League che vale 60-70 milioni”.

