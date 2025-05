Marotta: “Serata epica con il Barcellona. Finale? Sono ottimista e realista”

07/05/2025 | 20:50:20

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato al TG1 tornando sulla grande impresa dei nerazzurri: “Che serata è stata? Epica, sia in campo che fuori. Un’altalena di emozioni. Il momento decisivo? Abbiamo vinto, perso, poi riagguantata e vinta. Vicino all’infarto? Sono abituato alle forti emozioni, ma dal punto di vista dell’adrenalina è stata il top. Il migliore? L’artefice di questa cavalcata è sicuramente Simone Inzaghi. Come andrà la finale? Non sono scaramantico ma sono molto ottimista e realista”. Ora i nerazzurri attendono la seconda finalista tra Arsenal e PSG, in campo al Parco dei Principi per il ritorno della semifinale.

FOTO: Sito Inter