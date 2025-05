Marotta: “Scudetto perso per un centimetro, abbiamo giocato 19 partite in più del Napoli”

26/05/2025 | 14:11:10

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto in conferenza stampa nel Media Day: “La finale di Champions per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione, è la seconda volta negli ultimi anni ed è il frutto del lavoro e del senso di appartenenza profusi da tutta l’Inter. Il merito principale va al nostro allenatore, ma anche alla squadra, alla dirigenza, alla nuova proprietà che è entrata in modo molto intelligente: ci ha saputo supportare nella gestione e la loro presenza”. Sullo scudetto mancato: “Abbiamo iniziato questa stagione sportiva con l’intento di fare qualcosa di importante e di grandioso: ci siamo riusciti, perché la seconda finale in tre anni è qualcosa di straordinario e credo di irripetibile. Ma non vogliamo neanche tralasciare le altre competizioni, la Coppa Italia che ci ha visto semifinalisti e il campionato che abbiamo perso: complimenti al Napoli, ci è mancato un centimetro che ha fatto la differenza. È un peccato, ma questo è lo sport, a volte un centimetro traccia il destino di una squadra e dell’altra. Vorrei ricordare che, rispetto ai nostri antagonisti, noi abbiamo giocato la bellezza di 19 partite in più: equivale a un intero girone del campionato di Serie A. Significa che le energie spese sono tante”.

FOTO: X Inter