Marotta: “Sappiamo cosa vuol dire vincere. Oggi c’è la giusta tensione. Vorrei aprire un ciclo qui”

L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Crotone:

“Sensazioni positive, ma non abbiamo raggiunto ancora nulla. Non è scaramanzia, è la realtà dei fatti. Dobbiamo superare anche questo esame, che sembra facile ma la classifica non conta, le motivazioni del Crotone saranno forti. Sappiamo cosa vuol dire vincere, oggi siamo vicini all’obiettivo e c’è la giusta tensione”.



La rivoluzione della Juve coinvolge anche lei?

“Assolutamente no. Sono arrivato all’Inter su richiesta di Zhang, voglio aprire un ciclo qui. Lo scorso anno siamo arrivati in finale di Europa League, quest’anno siamo vicini allo scudetto. Sarebbe bello e importante continuare qui”.

Foto: sito Inter