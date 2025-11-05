Marotta: “San Siro contenitore di grandi valori ed emozioni, ma ha fatto il suo tempo”

05/11/2025 | 21:05:43

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Prime Video prima della gara contro il Kairat Almaty.

Queste le sue parole: “Questo è uno stadio contenitore di grandi valori ed emozioni ma ha fatto il suo tempo ed oggi è una giornata storica, Inter e Milan ne sono diventati padroni per garantire un futuro florido”.

Bonny e Pio Esposito sono un valore aggiunto? “È una sana concorrenza, che siamo riusciti ad allestire con l’obiettivo di fare molto bene, Chivu è altrettanto bravo nel saperli dosare e stasera rientra anche Thuram. La nostra è stata una scelta ponderata, abbiamo un assetto offensivo di alto livello”.

Come si fa far ritrovare il sorriso a Lautaro? “Questo non lo so, perché anch’io sono come lui: non musone, ma serio. Lautaro è il nostro capitano, il giocatore di punta di questa squadra, normale che senta anche il peso delle responsabilità ma è sempre meglio avere giocatori concentrati che sbadati”.

Foto: sito Inter