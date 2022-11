Marotta risponde ad Allegri: “È scafato. Ci dà come favoriti per trovare stimoli più importanti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha così parlato prima del derby d’Italia contro la Juventus “Noi favoriti come dice Allegri? La sfera psicologica è influente. Abbiamo vinto il titolo due anni fa, quella di Allegri è una valutazione positiva. Poi lui è scafato, non dico che voglia metterci tensione ma attribuirci un ruolo così importante fa sì che possa trovare al suo interno stimoli superiori. Ma non deve condizionarci: giochiamo contro una grande, partita coi pronostici della vigilia ed è in difficoltà come lo siamo stati noi e lo siamo ora“.

Foto: Twitter Inter