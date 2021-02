Marotta ricorda Bellugi: “Interista vero. Giocheremo il derby per lui”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha ricordato Mauro Bellugi scomparso oggi all’età di 71 anni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Scomparsa distruttiva. Lo avevamo sentito la settimana scorsa. Tanto dolore non solo per gli interisti ma per gli amanti del calcio. Simbolo di un calcio romantico, legato al passato, dove i giocatori erano anche bandiere, ed era meno frequente il passaggio da un club all’altro. I ricordi più commoventi cn lui sono quelli degli ultimi mesi che ci siamo sentiti dopo l’operazione alle gambe. Il derby ha un valore particolare e Mauro ne ha giocati tanti. Domani giocheremo il derby senza dimenticarlo, attraverso ilò minuto di silenzio e il lutto al braccio”.

Foto: you tube Inter